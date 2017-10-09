إيطاليا تنهي تصفيات المونديال بفوز صعب على ألبانيا

وجاء الهدف عبر أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 73.

وفي المجموعة ذاتها، فازت إسبانيا بطلة 2010 والضامنة تأهلها إلى النهائيات من الجولة الماضية بهدف لأسيير يارامندي في الدقيقة 76.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 28 نقطة في صدارة المجموعة، مقابل 23 لإيطاليا التي ستخوض الملحق الشهر المقبل.

وكانت إيطاليا سقطت في فخ التعادل على أرضها مع مقدونيا 1-1 في الجولة الماضية.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الأوروبية التسع مباشرة إلى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل ثانية ملحقاً فاصلاً لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وستخوض إيطاليا بطلة العالم أربع مرات آخرها في 2006 الملحق للمرة الأولى منذ 1997، عندما تمكنت من حجز بطاقتها للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.

ولم تخسر إيطاليا أي مباراة في التصفيات على أرضها (46 فوزاً و7 تعادلات).

وفي مباراة ثالثة، فازت مقدونيا على ضيفتها ليشتنشتاين بأربعة أهداف لفيسار موسليو (36) وألكسندر ترايكوفسكي (39) وإنيس باردي (66) وأريجان أديمي (68).