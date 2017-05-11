تصفيات آسيا 2019: مواجهة كوريا الشمالية تثير مخاوف الاتحاد الماليزي

وكان الاتحاد الآسيوي أكد الاثنين أن المباراة المؤجلة بين كوريا الشمالية وماليزيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 في الامارات، ستقام في بيونغ يانغ على رغم التوتر بين البلدين.

وكانت المباراة المقررة في 28 آذار/مارس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 في الامارات، قد أرجئت اثر الأزمة الدبلوماسية التي تلت اغتيال كيم جونغ - نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون في شباط/فبراير بماليزيا، وشملت سحب السفراء ومنع كل بلد مواطنيه من زيارة الآخر.

وحدد الاتحاد الآسيوي الاثنين موعداً جديداً للمباراة، بعدما كان ألمح سابقاً إلى إقامة المباراة في بلد محايد، وذلك بعد تأكيد المسؤولين الماليزيين أن قيود السفر لم تعد قائمة.

وشكا عبدالله عبر صفحته على فايسبوك ظروف الاقامة ونوعية الطعام في بيونغ يانغ وقال:"أبلغنا أن بعض الأطعمة غير متوافرة، وعلينا أخذ طعامنا معنا". كما توجس من الظروف النفسية للحكام ومراقب المباراة والفنيين. وقال أن القرار يعود في النهاية إلى الحكومة الماليزية.

في حين رأى الامين العام للاتحاد الآسيوي ويندسور جون الأربعاء من المنامة، "أن لا حجة للاتحاد الماليزي لكرة القدم برفض اللعب في بيونغ يانغ بعد رفع حظر السفر بين البلدين".

وكان رفع حظر السفر تم بعد توصل البلدين إلى حل للأزمة تضمن إعادة الجثمان إلى بيونغ يانغ.

وتلعب ماليزيا وكوريا الشمالية في المجموعة الثانية التي تضم لبنان وهونغ كونغ، والتي أجريت فيها مباراة واحدة أسفرت عن فوز لبنان على ضيفته هونغ كونغ 2-صفر في بيروت.

