تصفيات آسيا 2019: فوز لبناني واكتساح أردني

وتصدر لبنان بذلك المجموعة الثانية بينما تأجلت المباراة الثانية بين كوريا الشمالية وماليزيا لأجل غير مسمى.

وضع محمد غدار أصحاب الضيافة في المقدمة من ضربة رأس بعد تمريرة من القائد حسن معتوق في الدقيقة 27.

وبعدها بسبع دقائق ضاعف معتوق التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من غدار.

وتصدت العارضة لتسديدة يو تشونغ لي من ركلة حرة ليفشل الضيوف في تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة.

ولم يشارك لبنان في كأس آسيا سوى مرة واحدة عندما استضاف البطولة عام 2000.

المجموعة الثالثة

من جهته، اكتسح المنتخب الأردني مشواره ضيفه كمبوديا 7-0 اليوم الثلاثاء على استاد الملك عبد الله الثاني لحساب المجموعة الثالثة.

وتقدم حمزة علي الدردور بهدفين لمنتخب النشامى في الدقيقتين 12 و.21 وفي الشوط الثاني تكفل ياسين البخيت وعدي الصيفي وأحمد سمير بتسجيل ثلاثة أهداف للأردن في الدقائق 47 و60 و61.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية سجل الدردور الهدف الثالث له (هاتريك) والسادس لبلاده وتبعه موسى التعمري بتسجيل الهدف السابع في الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل منتخب أفغانستان مع فيتنام 1-1.

المجموعة الأولى

في أولى المجموعات فاز المنتخب الهندي على ميانمار في الوقت القاتل 1 -0، اليوم الثلاثاء، كما شهدت المجموعة فوز قرغيزستان على ماكاو بذات النتيجة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة في المجموعات الست لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات لينضموا إلى 12 منتخباً ضمنوا التأهل في وقت سابق وهم أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان بجانب الإمارات.