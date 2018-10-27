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دوري أبطال أوروبا
بطولة العالم للموتو جي بي

ماركيز أول المنطلقين في جائزة أستراليا الكبرى

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واصل مارك ماركيز، الفائز ببطولة العالم للدراجات النارية هذا الموسم، تألقه ووضع فريقه هوندا في مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى بعد تصدر التجارب التأهيلية اليوم السبت.

Reuters

وحسم المتسابق الإسباني لقب بطولة العالم للمرة الخامسة قبل خوض آخر ثلاثة سباقات وذلك في سباق اليابان الأسبوع الماضي لكنه رغم ذلك حافظ على مستواه المميز.

وسينطلق ماركيز من الصدارة في أستراليا للمرة الخامسة على التوالي بعدما سجل أسرع لفة في دقيقة واحدة و29.199 ثانية رغم الرياح القوية.

ويوم الأحد سيجد ماركيز في الصف الأمامي إلى جانبه ثنائي ياماها المكون من مواطنه مافريك بيناليس والفرنسي جوهان زاركو.

 واحتل الإيطالي أندريا إيانوني المركز الرابع في التجارب التأهيلية متقدما على زميله في سوزوكي الإسباني أليكس رينز.

أما المخضرم فالنتينو روسي، بطل العالم سبع مرات، سينطلق من الصف الثالث إلى جوار أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي وصاحب المركز الثاني في بطولة العالم.

وسيغيب خورخي لورينزو بطل العالم ثلاث مرات عن السباق بسبب استمرار تعافيه من الخضوع لجراحة في المعصم.  
 

بطولة العالم للدراجات النارية مارك ماركيز هوندا
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