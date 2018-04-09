روسي يتهم ماركيز بعدم احترام منافسيه

واصطدم المتسابقان على حلبة زلقة في سباق جائزة الأرجنتين الكبرى الأحد ما تسبب في سقوط روسي بعد أن دفعه السائق الإسباني باتجاه المنطقة العشبية. وتعرض ماركيز بالفعل لعقوبة سابقة بسبب مخالفة إجراءات الانطلاق.

وأنهى روسي السباق في المركز 19 بينما احتل ماركيز، الذي عوقب بالتأخير لمدة 30 ثانية بسبب التصادم، المركز 18. ولم يحصل السائقان على أي نقاط. وقال روسي (39 عاماً) تعقيباً على الحادث "أنا بخير لكن الموقف برمته كان صعباً".

ولم يحصل ماركيز على إذن بالدخول لمقر ياماها في محاولة لتقديم اعتذار وصفه السائق الإيطالي بأنه مجرد تصرف علاقات عامة لجذب عدسات الكاميرات.

وأضاف "إذا نظرنا إلى ما حدث في سباق أمس الأحد على أنه نموذج للحوادث التي يمكن أن تحدث لأي متسابق. فالأخطاء يمكن حدوثها ويمكن أن تحتك بمتسابق خر خلال السباق وهذا أمر وارد الحدوث".

وتابع بطل العالم تسع مرات "ولكن منذ صبيحة يوم الجمعة الماضي فعل ماركيز هذا مع (مافريك) بينياليس و(أندريا) دوفيتسيوزو ومعي وتكرر الأمر يوم السبت واليوم(الأحد) توجه مباشرة تجاه أربع متسابقين".

مواقف خطيرة

وصف روسي مثل هذه التصرفات بأنها تتسبب في حدوث مواقف خطيرة ربما تزداد سوءا إذا انتهج المنافسون طريقة مماثلة لتلك الخاصة بماركيز الفائز أربع مرات بلقب بطولة العالم من بين آخر خمسة.

وقال روسي إنه تحدث مع مايك ويب مدير السباق معرباً عن أمله في أن تكون لكلماته أثر ملموس على السباق.

وأوضح "عليهم فعل شيء ما. أشعر بالخوف حقيقة عندما أكون على الحلبة مع ماركيز. شعرت بالخوف عندما وجدت اسمه في القائمة.

"لست مديراً للسباق لكن الإدارة ستتخذ قرارا ما. هذه الطريقة من شأنها تدمير رياضتنا لأنك عندما تقود دراجتك على سرعة 300 كيلومتر في الساعة على الحلبة فعليك أن تظهر الاحترام لمنافسيك".

وتقبل ماركيز بيان أصدرته هوندا وجهت إليه اللوم في تصادم مع مواطنه اليكس اسبارغارو وهو ينطلق بسرعة عالية لكنه قال إن الاصطدام مع روسي كان نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضح ماركيز "كان الحلبة زلقة ومجال التخطي مغلق فضغطت على المكابح.

"حاولت المناورة وبذلت كل ما أستطيع لتجنب الصدام. وبمجرد ما وقع التصادم اعتذرت على الفور، كان يوما شاقا وارتكبت اليوم بعض الأخطاء بالطبع. أعترف بهذا".



