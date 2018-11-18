الفرنسي أوجييه بطلاً للعالم للمرة السادسة توالياً

وضمن أوجييه اللقب عقب انسحاب منافسيه المباشرين البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) والأستوني أوت تاناك (تويوتا) من السباق.

وحرم أوجييه (34 عاماً) نوفيل وتاناك من لقب أول في البطولة، واقترب بشكل إضافي من الرقم القياسي الذي يحمله مواطنه سيباستيان لوب، الذي حقق تسعة ألقاب عالمية متتالية بين العامين 2004 و2012.

ودخل أوجييه السباق الأخير هذا العام متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن نوفيل، و23 نقطة عن تاناك، بعدما انتزع صدارة الترتيب العام في رالي كاتالونيا الذي أقيم في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان في إمكان أي من السائقين الثلاثة أن يحرز اللقب في أستراليا. إلا أنّ أوجييه حقق ما كان مطلوباً منه في هذا الرالي، أي إنهائه متقدماً على منافسيه اللذين سهّلا مهمته أيضاً، بعدما فشلا في إنهاء سباق شهد ظروفاً مناخية ماطرة جعلت المسار شديد الانزلاق في بعض المراحل.

وفاز برالي أستراليا الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا)، متقدماً على النيوزيلندي هايدن بادون (هيونداي) والنرويجي مادس أوستبرغ (سيتروين).

ومنح فوز لاتفالا فريقه تويوتا لقب بطولة العالم للصانعين، على حساب هيونداي الثانية وفورد الثالثة، علماً أنّ الصانع الأخير سيفتقد في الموسم المقبل سائقه بطل العالم أوجييه الذي سينتقل إلى سيتروين بعقد لعامين.