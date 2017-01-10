شارابوفا تعود من بوابة شتوتغارت

أعلن منظمو بطولة شتوتغارت للتنس اليوم الثلاثاء أن البطولة التي ستقام في نيسان/أبريل المقبل ستشهد عودة النجمة الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، إلى الملاعب من جديد بعد انتهاء فترة إيقافها في قضية المنشطات.

وحصلت شارابوفا (29 عاماً) على بطاقة دعوة (وايلد كارد) لدخول قرعة البطولة التي تنطلق بمدينة شتوتغارت الألمانية في 26 نيسان/أبريل وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه عقوبة إيقافها لمدة 15 شهراً بسبب تناولها مادة الـ"ملدونيوم" المحظورة.

وقالت شارابوفا الفائزة بلقب شتوتغارت ثلاث مرات بين عامي 2012 و2014 "لا يمكنني الشعور بسعادة أكبر من هذه، فأنا سأخوض أولى مبارياتي بعد العودة في واحدة من البطولات المفضلة بالنسبة لي.. لا أطيق الانتظار لرؤية جماهيري الرائعة والعودة لفعل ما أحبه."

وستشهد البطولة أيضاً مشاركة النجمة الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم والتي توجت بلقب شتوتغارت في العامين الماضيين.