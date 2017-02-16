كيربر تغادر بطولة قطر توتال

تصوير: سامر الرجال

فازت الروسية داريا كستاكينا على الألمانية أنجيليك كيربر وأطاحت بها مبكراً من بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب بالتغلب عليها 6 -4 وصفر-6 و6 -4 اليوم الخميس في ثمن النهائي.

وكانت رغبة كيربر المصنفة الأولى للبطولة والمصنفة الثانية عالمياً هي الفوز بلقب البطولة الحالية ثم الفوز بلقب بطولة دبي التي تنطلق فعالياتها الأسبوع المقبل من أجل استعادة صدارة التصنيف العالمي لمحترفات التنس والتي انتزعتها الأمريكية سيرينا وليامس بفوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

لكن كيربر استهلت مسيرتها في بطولة قطر بالهزيمة في مباراة اليوم فيما واصلت داريا كستاكينا تقدمها في البطولة وتأهلت لربع النهائي.

وواصلت الأمريكية لورين ديفيس مفاجآتها في البطولة وتأهلت لدور الثمانية إثر تغلبها على الروسية إيلينا فيسنينا المصنفة السادسة للبطولة 7 - 5 و6 -2.

وكانت الأمطار أوقفت مباراتهما أمس بعد فوز ديفيس بالمجموعة الأولى، ولم تجد ديفيس صعوبة كبيرة اليوم في حسم المجموعة الثانية لصالحها والتأهل.

وتلتقي ديفيس (23 عاماً) في ربع النهائي مع الدنماركية كارولين فوزنياكي التي أطاحت بالبولندية أنيسكا رادفانيسكا المصنفة الرابعة للبطولة 7-5 و6-3.

وتغلبت التشيكية كارولين بليسكوفا المصنفة الثانية للبطولة على الفرنسية كارولين غارسيا 7 -5 و6 -4 والأسترالية سامانتا ستوسر على التشيكية باربورا ستريكوفا المصنفة الثامنة للبطولة 6 - 3 و3 -6 و6 - 4 .