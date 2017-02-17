بويغ تنهي مشوار كاساتكينا في قطر توتال

أنهت بطلة أولمبياد ريو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ مغامرة الروسية الشابة داريا كاساتكينا وبلغت الجمعة الدور نصف النهائي لدورة الدوحة الدولية في كرة المضرب بفوزها عليها 4-6 و7-5 و6-4.

وكانت كاساتكينا (19 عاماً) أقصت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى في البطولة من الدور الثاني الخميس، وكان من المفترض أيضاً أن تواجه بويغ في اليوم ذاته لكن الأمطار التي أثرت على برنامج الدورة منذ انطلاقها الاثنين، تدخلت مجدداً وأجلت المواجهة.

وتلتقي بويغ (التي عانت منذ تتويجها الصيف الماضي بذهبية أولمبياد ريو على حساب كيربر إذ لم تصل إلى أبعد من ربع النهائي في مشاركاتها الثماني التالية)، مع الفائزة من مباراة الدنماركية كارولين فوزنياكي والأميركية لورن ديفيس.

وكانت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثالثة في البطولة أولى المتأهلات إلى نصف النهائي الخميس بفوزها على الأسترالية سامانتا ستوسور 7-5و6-4، وهي خاضت في اليوم ذاته مباراة الدور الثاني حيث تغلبت على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا.

كما تعيّن على ستوسور خوض مباراة صباح الخميس تغلبت فيها على التشيكية بربورا زاهلافوفا ستريكوفا الثامنة في البطولة قبل أن تخرج مساءً على يد السلوفاكية التي تلتقي في دور الأربعة مع التشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية في البطولة أو الصينية شواي جانغ.



