وخسرت أنس جابر بمجموعتين لواحدة 6-2 و6-7 (3-7) و4-6.

وفازت جابر في المجموعة الأولى بسهولة 6-2 خلال 24 دقيقة،و في الثانية عانت اللاعبة التونسية كثيراً رغم تقدمها في النتيجة 4-1، واستطاعت داريا كاساتكينا (المصنفة 14 عالميا) العودة بقوة وعادلت النتيجة في مناسبة اولى ومن ثم أخذ الاسبقية 5-4 و6-5 قبل ان تعود جابر وتعادل الكفة 6-6 وتفرض شوط كسر الارسال على منافستها الروسية التي حسمته لمصلحتها (7-3) والمجموعة 7-6.

وفي المجموعة الثالثة تمكنت داريا كاساتكينا من حسم المجموعة 6-4 واللقاء بمجموعتين لواحدة.

ويعد بلوغ أنس جابر نهائي البطولة انجازا فريدا في سجل اللاعبات العربيات في بطولات رابطة التنس للمحترفات، وهو سيمكن جابر من التقدم في سلم التصنيف العالمي الذي سيعلن عنه الاثنين المقبل.