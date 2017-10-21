كأس الكرملين: أول تتويج للألمانية جورج بعد ست سنوات من الجفاف

وهو اللقب الثالث للألمانية في مسيرتها بعد باد غشتاين النمساوية 2010 وشتوتغارت الألمانية 2011، علماً أنها خسرت 7 مباريات نهائية في مسيرتها منها 3 هذه السنة في مايوركا الإسبانية وبوخارست وواشنطن.

وأنهت جورج (28 عاماً) المباراة النهائية للدورة الروسية المعروفة باسم "كأس الكرملين"، المباراة في ساعة وست دقائق، محققة فوزها الثالث على كاساتكينا (20 عاما) في خمس مباريات جمعت بينهما.

وقالت الألمانية: "كنت أعمل بجد للوصول إلى هذه اللحظة ولذلك أنا سعيدة ومتأثرة جداً حالياً"، مضيفة "لكن في الوقت ذاته، يعني لي الكثير أن أتشارك هذه اللحظة مع داشا (كاساتكينا)".

وتابعت: "إنها مشاركتي الثانية هنا ولا بد لي من القول أنني أمضيت وقتاً رائعاً العام الماضي بغض النظر عن نتيجتي، وسأعود للدفاع عن لقبي".

وتمكنت جورج من فرض إيقاعها بسهولة في المباراة، وكسرت إرسال منافستها مرتين منذ بداية المجموعة الأولى، وحسمتها في 24 دقيقة. وفي المجموعة الثانية، تكرّر السيناريو نفسه إلى حد كبير مع كسرين للإرسال أيضاً، ولم تجد الروسية أية فرصة للعودة في المباراة.