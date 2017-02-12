كأس الاتحاد: بيلاروسيا إلى نصف النهائي

وبعد تعادل المنتخبين 1-1 السبت في اليوم الاول، فازت اليكسندرا ساسنوفيتش على كيكي بيرتنز 6-3 و6-4، والشابة ارينا سابالينكا (18 عاماً) على ميكايلا كرايتشيك 7-6 (7-5) و6-4 الأحد.

وتلتقي بيلاروسيا في نصف النهائي مع سويسرا او فرنسا المتعادلتين السبت 1-1.

وتقدّمت الولايات المتحدة على المانيا 1-0 بعد فوز اليسون ريسكه على اندريا بتكوفيتش 7-6 (12-10) و6-2 في لوس انجليس. وكانت في طريقها للتقدم 2-0 لكن مباراة كوكو فانديفيغه توقفت بسبب المطر وهي متقدمة على يوليا جورج 6-3 و3-1.

وتستكمل المباراة الأحد، كما تلعب فانديفيغه ايضا مع بتكوفيتش، وجورج مع ريسكه، ثم تقام مباراة الزوجي بين بيتاني ماتيك-ساند وفاندفيغيه مع لورا سيغموند وكارينا فيتهوفت.

واثار خطأ المنظمين قبل انطلاق المنافسات ببث النشيد الوطني الألماني القديم الذي يعود إلى الفترة النازية، ما اثار غضب أفراد المنتخب. وعلقت بتكوفيتش (29 عاماً) بالقول غاضبة "لم يسبق لي ان شعرت بعدم الاحترام في حياتي بهذا الشكل، انها وقاحة مطلقة".

واضافت "انه اسوأ ما حصل لي في حياتي، خاصة في كأس الاتحاد. اننا في الـ2017 -- امر كهذا لا يجب ان يحصل في اميركا. انه مخجل وينم عن جهل".

وتابعت بتكوفيتش "يوليا جورج بدأت بالبكاء، وكانت الدموع في عيني أيضاً وكنت غاضبة. الامر السيئ ان الامر اثر علينا وليس على المنتخب الأميركي".

من جهتها، اعتبرت مدربة منتخب المانيا باربارا ريتنر ما حصل "فضيحة حقيقية وامر لا يغتفر".

واعتذرت رئيسة الاتحاد الاميركي لكرة المضرب كاترينا ادامس فورا عما حصل، واكدت انه سيتم التحقيق بالامر.

وكات تشيكيا حاملة اللقب تعادلت السبت ايضا مع ضيفتها اسبانيا 1-1.

واحتكرت حاملة اللقب المسابقة في الاعوام الماضية، فتوجت بطلة في 2011 و2012 و2014 و2015 و2016، وذهبت نسخة 2013 الى ايطاليا. وتوجت تشيكيا في العام الماضي بفوزها على فرنسا 3-2 في الدور النهائي، بقيادة بليسكوفا وستريكوفا.