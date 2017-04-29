شتوتغارت: ملادينوفيتش تضع حداً لعطاءات شارابوفا

وكانت الدورة الأولى لشارابوفا (30 عاماً) بعد إيقافها 15 شهراً بسبب المنشطات. وجاءت المواجهة بين اللاعبتين لمصلحة ملادينوفيتش (23 عاماً ومصنفة 19 عالمياً) للمرة الأولى منذ مباراتهما الوحيدة عام 2013 في الدور الأول لبطولة ويمبلدون.

آنذاك فازت الروسية بمجموعتين قبل أن ينتهي مشوارها في الدور الثاني لهذه البطولة التي أحرزت فيها لقبها الأول في الغراند سلام عام 2004 قبل أن تتوّج بعدها في فلاشينغ ميدوز (2006) وأستراليا المفتوحة (2008) ورولان غاروس (2012 و2014).

وتلتقي ملادينوفيتش في المباراة النهائية الفائزة من ثانية نصف النهائي التي تقام في وقت لاحق بين الألمانية لورا سيغموند وصيفة بطلة العام الماضي والرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة.