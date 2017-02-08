شارابوفا تعود للمنافسات من بوابة دورة مدريد

وكانت شارابوفا، التي تعرضت للإيقاف 15 شهراً بسبب المنشطات، فازت بلقب بطولة مدريد للأساتذة في 2014 عندما قلبت تأخرها في المجموعة الأولى للمباراة النهائية إلى فوز ثمين على الرومانية سيمونا هاليب.

وكانت شارابوفا خسرت نهائي البطولة نفسها في 2013 أمام الأميركية سيرينا وليامز فيما خرجت من المربع الذهبي للبطولة في نسخة عام 2015 والتي شهدت آخر مشاركة لها في البطولة.

وكانت شارابوفا تعاطت مادة "ميلدونيوم" المنشطة لمدة نحو عقد من الزمان تحت إشراف الأطباء قبل إدراج هذه المادة بشكل مفاجئ ضمن المواد المنشطة المحظورة.

وقال مانولو سانتانا مدير البطولة: "شارابوفا طالبت ببطاقة دعوة (وايلد كارد) لتشارك في البطولة. درسنا الطلب وقررنا منحها البطاقة".

وأضاف: "ماريا من أفضل اللاعبات في آخر 15 عاماً كما سبق لها الفوز بلقب البطولة. إنها تلعب دائماً بشكل جيد في هذه البطولة. وأثق بأنها ستعود إلى الملاعب بحافز هائل وستسعى لتقديم عروض قوية في البطولات الأولى بعد عودتها للملاعب".