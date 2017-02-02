سان بطرسبورغ: فينوس ويليامس تحزم حقائبها مبكراً

وهي المباراة الأولى لويليامس (36 عاماً) في الدورة بعدما أعفيت المصنفات الأربع الأوليات من الدور الأول.

وكانت الأميركية وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن تخسر أمام شقيقتها الأصغر سيرينا السبت في ملبورن.

وعزت فينوس خسارتها إلى الإرهاق بقولها: "شعرت بآلام في رجلي. شعرت بالأمر ذاته في مباراتي الأخيرة في أستراليا"، مضيفة "افتقدت أيضاً للقوة، وبالتأكيد لم تكن أفضل المباريات في مسيرتي".

من جهتها، تلتقي ملادينوفيتش في ربع النهائي الإيطالية روبرتا فينتشي السادسة وحاملة اللقب، الفائزة على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-4 و6-4.

وكانت فينتشي (34 عاماً) توّجت باللقب بفوزها في نهائي العام الماضي على السويسرية بيليندا بنسيتش.

وتأهلت إلى ربع النهائي أيضا السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثانية بفوزها على الكرواتية دوينا فيكيتش بسهولة 6-2 و6-2.

وتواجه تشيبولكوفا في ربع النهائي الروسية إيلينا فيسنينا الخامسة الفائزة على الفرنسية أليزيه كورنيه 2-6 و6-3 و6-3.