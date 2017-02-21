رادفانسكا وبويغ تتقدمان في بطولة دبي

خرجت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفة ثالثة في البطولة والخامسة عالمياً والتونسية أنس جابر من المنافسة، وتأهلت البولندية آنييسكا رادفانكسا الرابعة في البطولة والسادسة عالمياً والبورتوريكية مونيكا بويغ إلى الدور الثالث من بطولة دبي السوق الحرة لكرة المضرب البالغة جوائزها نحو 2,7 مليون دولار.

في الدور الثاني الثلاثاء، خسرت تشيبولكوفا التي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات السبع الأوليات الأخريات، أمام الروسية إيكاترينا ماكاروفا 2-6 و6-4 و2-6، وجابر أمام الصينية كيانغ وانغ 3-6 و1-6.

وكانت ماكاروفا هزمت تشيبولكوفا في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى نهاية كانون الثاني/يناير.

وتغلبت رادفانسكا على البلجيكية إليز مرتنز الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-2، وبويغ حاملة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 على الفرنسية كارولين غارسيا 6-1 و4-6 و6-2.

وتلعب رادفانسكا في الدور الثالث مع الأميركية كاثرين بيليس التي أقصت الألمانية لاورا سيغموند 7-5 و7-6 (7-3)، وبويغ مع إحدى الألمانيتين أنجيليك كيربر المصنفة أولى أو منى بارثل.

وفي الدور الثاني ايضا، لم تكن الأسترالية المخضرمة سامانتا ستوسور أفضل حالاً من تشيبولكوفا وجابر، وخسرت بدورها أمام الكرواتية المغمورة آنا كونيوه 4-6 و3-6.

وتغلبت الروسية إيلينا فسنينا الثامنة على اليابانية ميساكي دوي 6-2 و7-5.

وكانت الإيطالية سارا ايراني أحرزت لقب العام الماضي بفوزها على التشيكية بربورا ستريكوفا 6-صفر و6-2، لكنها تغيب عن نسخة هذه السنة خلافا لوصيفتها التي أعفيت من الدور الأول رغم أنها مصنفة تاسعة وذلك بسبب خلو المركز السادس، وهي تبدأ مشوارها اليوم ضد الصينية شواي بينغ المشاركة ببطاقة دعوة.