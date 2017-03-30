دورة ميامي: فوزنياكي وكونتا تؤثثان المشهد الختامي

وقلبت فوزنياكي، المصنفة الثانية عشرة في البطولة، تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 5-7 أمام منافستها التشيكية، المصنفة الثالثة عالمياً، بعدما حسمت المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحتها بنتيجة 6-1 و6-1 خلال ساعتين و16 دقيقة.

وشرحت فوزنياكي: "كانت المجموعة الأولى معقدة نوعاً ما، لكني بدأت الثانية بشكل جيد وهذا ما حررني".

وأقرت: "هذا مميز بالنسبة لي، أتدرب غالباً هنا، وأشعر بأني في بيتي نوعاً ماً".

وتلتقي فوزنياكي في النهائي السبت البريطانية يوهانا كونتا العاشرة والتي تغلبت على الأميركية فينوس وليامس الحادية عشرة 6-4 و7-5 في 123 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لكونتا على فينوس في 4 مواجهات بينهما.

وتبحث فوزنياكي (26 عاماً) عن لقبها الـ26 في مسيرتها، فيما تسعى كونتا إلى اللقب الرابع فقط والثاني هذا العام بعد دورة سيدني الأسترالية مطلع العام الحالي.

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة للدنماركية التي خسرت المباراة الوحيدة التي جمعتها بالبريطانية وكانت مطلع العام الحالي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى 3-6 و1-6.