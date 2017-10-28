بطولة الماسترز: خروج بليسكوفا يضمن الصدارة لهاليب

وكانت بليسكوفا المصنفة ثالثة عالمياً، آخر لاعبة قادرة على إنتزاع الصدارة من الرومانية، الا أنها كانت تحتاج الى إحراز لقب البطولة الختامية للموسم المقامة حالياً في سنغافورة.

الا أن فوزنياكي السادسة عالمياً، تفوقت في نصف النهائي السبت على بليسكوفا بنتيجة 7-6 (11-9) و6-3، لتحرمها فرصة استعادة صدارة التصنيف التي احتلتها في وقت سابق هذه السنة.

كما بلغت فوزنياكي، المصنفة أولى سابقاً، نهائي بطولة الماسترز لتلاقي الفائزة في نصف النهائي الثاني بين الأميركية المخضرمة فينوس وليامس المصنفة خامسة عالمياً، والفرنسية كارولين غارسيا الثامنة.

وكانت هاليب (26 عاماً) أقصيت من البطولة بخسارتها الجمعة أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3-6 و4-6. الا أن الفوز الوحيد الذي حققته في هذه البطولة على حساب الفرنسية غارسيا، وخروج بليسكوفا السبت، ضمن للرومانية إنهاء الموسم متصدرة للمرة الأولى.

وكانت هاليب أول رومانية تتصدر تصنيف اللاعبات المحترفات في التاسع من تشرين الأول/اكتوبر الحالي، علماً أنها لم تفز في مسيرتها بأي لقب في البطولات الكبرى، وخسرت نهائي رولان غاروس الفرنسية هذه السنة أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو.

واستفادت الرومانية كذلك من خروج منافستها الاسبانية غاربيني موغوروتسا، المصنفة ثانية، من بطولة سنغافورة، على يد وليامس.