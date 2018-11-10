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دوري أبطال أوروبا
بطولات رابطة التنس للمحترفات

التشيكية سافاروفا ستعتزل بعد بطولة أستراليا المفتوحة

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أعلنت التشيكية لوسي سافاروفا، وصيفة البطلة في بطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2015، السبت أنها ستعتزل اللعب في يناير المقبل بعد بطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى في الموسم.

AFP

 

وقالت سافاروفا (31 عاما) في مؤتمر صحافي على هامش نهائي كأس الاتحاد الذي يجمع السبت والأحد في براغ منتخبي تشيكيا والولايات المتحدة، "أحببت دائما كرة المضرب. سأفتقدها كثيرا، لكني أريد أن انهي مسيرتي وأنا في أفضل حال. لقد حان الوقت".
 
وأضافت اللاعبة العسراء التي كان أفضل ترتيب لها المركز الخامس عالميا (عام 2015)، "كانت مسيرتي جيدة، وأنا سعيدة جدا بما حققت".
 
وأحرزت سافاروفا سبعة ألقاب في الفردي، وتوجت مع منتخب بلادها أربع مرات بكأس الاتحاد (2011 و2012 و2014 و2015)، لكنها لا تشارك في نهائي هذه السنة. كما توجت بخمسة ألقاب في زوجي السيدات في البطولات الكبرى مع شريكتها الأميركية بيتاني ماتيك-ساندز، وبرونزية أولمبياد ريو 2016 مع مواطنتها باربورا ستريكوفا.
 
وعانت سافاروفا المصنفة 106 حاليا، في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية ناجمة عن "الضغط" و"الأسفار المتكررة"، بحسب ما قالت.
لوسي سافاروفا
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