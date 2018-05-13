ملاكمة: لوماتشينكو يدخل التاريخ بلقب ثالث

وأضاف لوماتشينكو (30 عاما) الى سجله لقب الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف بعد فوزه على منافسه الفنزويلي خورخي ليماريس، بقرار من الحكم الذي أوقف النزال في الجولة العاشرة أمام 10 آلاف مشاهد احتشدوا في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في مدينة نيويورك الأميركية ليل السبت.

وسبق للأوكراني ان توج بلقب المنظمة العالمية للملاكمة لوزن الريشة، خلال نزاله الثالث، ليعود ويتوج بطلا لوزن ما دون الريشة في نزاله السابع. ويتضمن سجله الفوز بالميدالية الذهبية الاولمبية عامي 2008 و2012 وببطولة العالم للهواة مرتين.

وحقق لوماشينكو، الذي خسر أمام الملاكم المتواضع المكسيكي أورلاندو ساليدو في نزاله الثاني كملاكم محترف في آذار/ مارس 2014، فوزه الثاني عشر في مسيرته، والتاسع بالضربة القاضية.

وأنهى لوماشينكو بخطافية يسارية سلسلة من 13 فوزا للفنزويلي ليماريس الذي تلقى خسارته الرابعة قبل نهاية النزال مقابل 44 فوزا.



