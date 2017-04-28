كليتشكو واثق من الفوز

رغم صعوبة المواجهة، يتطلع الملاكم الأوكراني المخضرم فلاديمير كليتشكو 41 عاما بثقة إلى استعادة لقب العالم للوزن الثقيل في تصنيفي الرابطة العالمية للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة، عندما يلتقي البريطاني أنتوني جوشوا غدا السبت على استاد "ويمبلي" العريق في لندن.

وأعرب كليتشكو، الذي سجل توقعاته من خلال مقطع مصور على وحدة تخزين (فلاش ميموري)، عن "ثقته التامة" في استعادة اللقب العالمي موضحا تصوره لنتيجة المباراة المرتقبة غدا.

وجلب كليتشكو وحدة التخزين إلى العاصمة البريطانية لندن، وأوضح لوسائل الإعلام أن الشخص الذي سيشتريها في مزاد خيري سيعلم ما يدور بذهنه عن هذه المباراة.

وأوضح كليتشكو بطل العالم السابق للوزن الثقيل، والذي حمل اللقب العالمي لهذا الوزن على مدار تسع سنوات: "أرى نفسي وجوشوا وأعلم كيف يفكر... أعلم ما سيفعله وكيف سيسير النزال. سجلت في الأسبوع الماضي توقعاتي لهذه المباراة على وحدة تخزين".

وأشار كليتشكو: "ما من أحد سيعرف توقعاتي المسجلة على وحدة التخزين إلا الشخص الذي سيشتريها. سأتبرع بكل هذا المال الذي أجنيه من بيعها إلى مؤسسة كليتشكو الخيرية للأطفال من أجل تدعيم مسيرتهم الدراسية".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه خطة للحرب النفسية من أجل تشتيت انتباه جوشوا، نفى كليتشكو أن يكون هذا ضمن خطته قبل المباراة.

وقال : "ليست مواجهة ذهنية... مستواي هو ما أحتاج للتركيز عليه في الاستعداد لهذه المباراة".

وأضاف: "أشعر بارتياح وثقة. لا تتعلق ثقتي بأسلوب أداء أنتوني. هذا لا يهم. أركز فقط على نفسي. لا أبالي بأي شخص آخر أو بما يفعله الآخرون ومن بينهم منافسي".

ويصل الفارق الذي يصغر به جوشوا عن سن كليتشكو ولكن الملاكم البريطاني يحظى بمستو رائع في منافسات الوزن الثقيل حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 18 نزالا متتاليا.