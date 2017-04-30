جوشوا يُسقط كليتشكو بالضربة الفنية

وجاء فوز جوشوا، 27 عاماً، في الجولة الحادية عشرة من النزال ليضيف لقب الرابطة العالمية للملاكمة إلى لقب الاتحاد الدولي للملاكمة بقرار من الحكم الذي أوقف المواجهة.

وهذا الفوز الـ19 لجوشوا في 19 نزالاً. وبات أول بريطاني يجمع لقب بطولة عالم من منظمتين مختلفتين منذ لينوكس لويس عام 2002.

وهذه اول خسارة لكليتشكو بالضربة الفنية منذ 2004 حين انهزم امام لامون بروستر، وبات في رصيده 5 هزائم و64 فوزاً.

وأسقط جوشوا، الذي سقط في الجولة السادسة، منافسه كليتشكو أرضاً في الجولة الخامسة مرة وفي الحادية عشرة مرتين.