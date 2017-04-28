جوشوا يواجه كليتشكو بوزن زائد
جاء وزن أنطوني جوشوا حامل اللقب في تصنيف الاتحاد الدولي للملاكمة زائدا عن وزن منافسه فلاديمير كليتشكو بأربعة كيلوغرامات قبل النزال الذي سيجمعهما السبت.
ويدافع جوشوا عن لقبي العالم للوزن الثقيل في تصنيفي الرابطة العالمية للملاكمة، والاتحاد الدولي للملاكمة بملعب ويمبلي السبت.
ووقف الأوكراني المخضرم كليتشكو (41 عاماً) على الميزان في البداية وجاء وزنه 109 كيلوغرامات.
ولكن جوشوا سيخوض النزال الذي سيقام أمام 90 ألف مشجع بصفته الملاكم الأكثر وزنا عن منافسه حيث جاء وزنه 113.4 كيلوغراما.