جوشوا يواجه كليتشكو بوزن زائد

ويدافع جوشوا عن لقبي العالم للوزن الثقيل في تصنيفي الرابطة العالمية للملاكمة، والاتحاد الدولي للملاكمة بملعب ويمبلي السبت.

ووقف الأوكراني المخضرم كليتشكو (41 عاماً) على الميزان في البداية وجاء وزنه 109 كيلوغرامات.

ولكن جوشوا سيخوض النزال الذي سيقام أمام 90 ألف مشجع بصفته الملاكم الأكثر وزنا عن منافسه حيث جاء وزنه 113.4 كيلوغراما.