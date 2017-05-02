جوشوا جاهز لمواجهة جميع منافسيه

وكان جوشوا (27 عاماً) أحرز لقبه السبت فائزاً على الأوكراني المخضرم فلاديمير كليتشكو بالضربة الفنية القاضية في الجولة الحادية عشرة، في مباراة أقيمت في ويمبلي بلندن أمام 90 ألف متفرج، وأتاحت للملاكم الشاب جمع لقبي الاتحاد الدولي والجمعية العالمية للملاكمة في الوزن الثقيل.

وهو وافق على خوض مباراة ثأر مع كليتشكو "الذي احترمه كثيراً داخل الحلبة وخارجها". كما أبدى رغبته بلقاء مواطنه تايسون فيوري الفائز على كليتشكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالنقاط، والمبتعد عن الحلبة بسبب تعاطيه ممنوعات. وقال في عمود نشر باسمه في صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" اللندنية: "أقبل لقاء تايسون فيوري وجميع المتحدين ولا مشكلة لدي".

وجاء كلامه رداً على قول فيوري (28 عاماً) أنه يستطيع هزيمة جوشوا بيد واحدة على أن يضع يده الثانية خلف ظهره.

وقال جوشوا الذي سقط في الجولة السادسة من مباراته وكليتشكو، أنه يستطيع إسقاط الجميع بعد فوزه على كليتشكو.

واحتفظ جوشوا حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، بسجله الخالي من الهزائم في 19 مباراة خاضها.