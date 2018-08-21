وفازت لي في النهائي على الكازاخية كانسل دينيز بالتفوق عليها 27 نقطة مقابل 21، وعادت الميدالية البرونزية لكل من الصينية بان جاو والأوزبكية سفتلانا أوسيبوفا.
الكورية الجنوبية دابين لي تحرز ذهبية في التايكواندو
توجت الكورية الجنوبية دابين لي بذهبية وزن فوق 67 كيلو غرام في التايكواندو اليوم الثلاثاء ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ18 المقامة حالياً في إندونيسيا.
وفازت لي في النهائي على الكازاخية كانسل دينيز بالتفوق عليها 27 نقطة مقابل 21، وعادت الميدالية البرونزية لكل من الصينية بان جاو والأوزبكية سفتلانا أوسيبوفا.
القناة الأولمبية