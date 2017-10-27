وودز يقر أمام المحكمة بالقيادة المتهورة

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه في مقاطعة بالم بيتش شمال مدينة ميامي الأميركية، سيتفادى وودز دخول السجن، إلا في حال ارتكابه مخالفات كبيرة خلال فترة الرقابة.

وبموجب الاتفاق، سيتوجب على وودز الفائز بلقب 14 بطولة كبرى في الغولف، دفع غرامة قدرها 250 دولار، وأداء 50 ساعة من الخدمة المجتمعية، ومتابعة دروس خاصة "بالقيادة تحت تأثير" العقاقير، ومتوجبات أخرى، بحسب المدعي العام دايف أرونبرغ.

وقال لوكالة فرانس برس إن وودز "كان هادئا" لدى الإقرار بذنبه.

وأوقف وودز (41 عاما) في 29 أيار/مايو على طريق في ولاية فلوريدا، وأظهر التقرير الطبي العثور على آثار خمسة عقاقير معظمها مهدئة، في دمه، إضافة إلى آثار مكون للماريجوانا.

وقال وودز لعناصر الشرطة الذين أوقفوه في حينه، إنه كان يتناول العقاقير لمعالجة آلام في ظهره في أعقاب جراحة رابعة أجراها في نيسان/أبريل الماضي.

وأوضح أرونبرغ أن على وودز أن يخضع نفسه أيضا "لفحوص عشوائية للمخدرات والكحول خلال السنة"، والانخراط في برنامج استشاري نفسي، والامتناع عن حيازة المخدرات أو الكحول ما لم تكن مرفقة بوصفة طبية.

وشارك وودز للمرة الأخيرة في دورة للغولف في دبي في كانون الثاني/يناير، لكنه انسحب بسبب آلام في الظهر.

ونقلت وسائل إعلام أميركية في تشرين الأول/أكتوبر أن الأطباء أجازوا له العودة إلى المنافسات، لكن تعافيه من آثار الجراحة لا يزال مستمرا.