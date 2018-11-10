وسجل كازويا يامامورا هدف الفوز لأوساكا في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع لكن سانفريتشي هيروشيما خسر 1-صفر على أرضه أمام فيغالتا سينداي ليضمن فريق المدرب تورو أونيكي التتويج باللقب قبل جولتين من النهاية.

ويتقدم كاواساكي بفارق سبع نقاط على أقرب منافسيه بعد مرور 32 جولة في المسابقة المقامة بين 18 فريقاً.

وأصبح كاواساكي أول فريق يحتفظ باللقب منذ فعلها هيروشيما في 2013.

وقبل فترة التوقف في منتصف الموسم، بسبب إقامة كأس العالم في روسيا، بدا أنه من الصعب على كاواساكي الاحتفاظ اللقب إذ كان هيروشيما الفائز باللقب ثلاث مرات منذ 2012 يتقدم بتسع نقاط..

لكن مع استئناف الموسم نجح كاواساكي في تقليص فارق النقاط واستغلال معاناة هيروشيما الذي خسر ست مرات وتعادل مرة واحدة في آخر سبع مباريات منذ فوزه لخر مرة في أول أيلول / سبتمبر.

ورغم أن كاواساكي كان يدرك أن الفوز يكفيه لإحراز اللقب، بغض النظر عن نتيجة لقاء هيروشيما، فإن فريق المدرب أونيكي لم يظهر بمستواه المعروف ولم يلعب بنزعته الهجومية.

وتقدم أوساكا بهدف عن طريق كينيو سوجيموتو، مهاجم كاواساكي السابق، بعد مرور 55 دقيقة لكن أكيهيرو إيناجا أدرك التعادل للمتصدر من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

ونجح يامامورا في تسجيل هدف الانتصار في آخر تسديدة في المباراة لكن في ظل تأخر هيروشيما 1-صفر أمام سينداي بهدف سجله ناوكي إيشيهارا في الدقيقة 67 انتظر لاعبو كاواساكي قبل إحراز اللقب.

وجلس لاعبو كاواساكي في أرض الملعب في انتظار انتهاء مباراة هيروشيما قبل أن يحتفل الفريق بعد التأكد من النتيجة النهائية.



