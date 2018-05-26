إنييستا يعد مشجعي ناديه الياباني بمجد آسيوي

وأقام النادي احتفالاً في ملعبه بمدينة كوبي في غرب البلاد، ظهر فيه إنييستا مع قميصه الجديد الذي يحمل الرقم 8، وهو الرقم نفسه الذي ارتداه في مسيرة زاخرة بالألقاب مع برشلونة امتدت 22 عاماً.

وكان برفقة لاعب خط الوسط البالغ من العمر 34 عاماً، هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن"، الراعية الأساسية لقميص برشلونة ومالكة فيسل كوبي.

وتواجد نحو أربعة آلاف مشجع في الملعب، وحظيوا بفرصة رؤية "رسام" خط الوسط يقوم بحركات فنية مع الكرة، ويقوم بركل بعضها في اتجاه المشجعين الذين تلقفوها بفرح.

وتوجه إنييستا إلى المشجعين بالقول: "هذا تحد كبير بالنسبة إلي (...) آمل في أن أقدم للنادي كلّ ما في استطاعتي".

وقدم النادي الياباني في 24 أيار/مايو لاعبه الجديد الذي يتردد أنه وقّع عقداً لثلاثة أعوام يتقاضى بموجبه راتباً سنوياً يصل إلى 30 مليون دولار أميركي، في ما يعد مبلغاً قياسياً بالنسبة إلى الدوري الياباني.

وقال إنييستا السبت: "أعتقد أنني يجب أن أسعى خلف أفضل الأهداف في كرة القدم وفي حياتي"، مبدياً رغبته في قيادة فيسل كوبي إلى إحراز لقب الدوري المحلي "وإذا أمكن، +غزو+ آسيا".

ويعد إنييستا أبرز اسم ينضم إلى ناد ياباني لكرة القدم، ويأتي على عكس الاتجاه السائد لدى العديد من اللاعبين المخضرمين والأسماء البارزة في عالم اللعبة الأكثر شعبية عالمياً، بالانتقال إلى أندية في الصين تجذبهم بعقود باذخة ووعود بتحول البلاد في السنوات المقبلة إلى عملاق كروي.



وحظيت الأندية اليابانية سابقا بفرصة ضم أسماء عالمية مثل البرازيلي زيكو والإنكليزي غاري لينيكر، إلا أنّ هذا النسق تراجع كثيراً في الأعوام الماضية.

