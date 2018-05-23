إنييستا – ماذا تريد أن تعرف عن الفريق الذي انضم إليه الرسام؟

إعداد - مازن الريس



وضع إنييستا نجم برشلونة الإسباني وأحد أساطير السنوات الـ10 الأخيرة حداً لشائعات وجهته المقبلة بتغريدة في حسابه الرسمي على تويتر لتتجه التساؤلات عن فيسيل كوبي وترتيبه في الدوري الياباني وأبرز نجومه.

ويعد اسم فيسيل كوبي غامضاً بعض الشيء للجماهير العربية بالنظرة لقلة من يتابع الدوري الياباني وقلة إنجازات فريق إنييستا الطموح.

ويملك نادي فيسيل كوبي الذي أعلن إنييستا أنّه سيكون وجهته القادمة، يملك حسابات رسمية "موثّقة" على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام إلا أنّه حتى الساعة 11 مساءً من يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة لم يذكر أيّ شيء عن صفقة إنييستا.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018

ويحتل فيسيل كوبي المركز السادس حالياً في الدوري الياباني الذي مرّ منه 15 مرحلة وبرصيد 22 نقطة متخلفاً بفارق 15 نقطة عن المتصدر سانفريس هيروشيما.

ومن الخطأ التفكير بسهولة المهمة بالنسبة لإنييستا الذي سيخوض كأس العالم في روسيا مع منتخب إسبانيا وذلك نظراً لتاريخ فيسيل كوبي الضعيف مقارنة بالعديد من الأندية اليابانية.

ولم يتوّج النادي الذي تأسس في 1966 وفقاً لصفحته على ويكيبيديا ولا مرة بالدوري الياباني كما أنه صعد لدوري الدرجة الأولى في 2014 ويلعب به حتى الآن وقد احتل المركز التاسع في الموسم الفائت.

ومن بين أبرز اللاعبين الذين انضموا للفريق الياباني نجد الألماني لوكاس بودولسكي الذي انتقل إليه في 2017، كما يلعب الكوري الجنوبي جونغ وو يونغ المتواجد في تشكيلة بلاده المتجهة إلى كأس العالم في صفوف ذات الفريق.

وسيكون تاكاياكي يوشيدا صاحب الـ41 عاماً محظوظاً كونه سيشرف على تدريب إنييستا في فيسيل كوبي.

بقي أن نذكر بأنّ أولى مباريات إنييستا قد تكون في 18 تموز/يوليو القادم أمام يوكوهاما مارينوس في الدوري الياباني.