أيندهوفن يمهد الطريق أمام فيينورد بإسقاطه أياكس

وأصبح فينورد متقدماً بفارق 4 نقاط على أياكس الثاني قبل مرحلتين على نهاية الموسم بعدما تغلب بدوره على مضيفه فيتيس أرنهيم بهدفين سجلهما الدنماركي نيكولاي يورغنسن (10 و28) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً.

ويختتم فريق المدرب جيوفاني فان بروكهورست موسمه بمباراتين في متناوله تماماً ضد اكسيلسيور خارج ملعبه حيث سيتوج في حال فوزه، ثم هيراكليس ألميلو بين جماهيره، فيما يلعب أياكس الذي توقف مسلسل مبارياته المتتالية دون هزيمة عند 12، ضد غو اهيد ايغلز على ملعبه ثم فيليم تيلبورغ خارجه.

ويبدو أن أيندهوفن أراد تحديد هوية الفريق الذي يريد تسليمه كأس الدوري بعدما فك عقدته أمام أياكس وحقق فوزه الأول عليه في ملعبه منذ 22 أيلول/سبتمبر 2013 (4-0 حينها)، وذلك بفضل هدف وحيد سجله يورغن لوكاديا في الدقيقة 25، رافعاً رصيد فريقه إلى 72 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أياكس.

وأبقى أيندهوفن بهذا الفوز على حظوظه بالحصول على المركز الثاني وخوض الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وضمن أيندهوفن على أقل تقدير مشاركته في الدور التمهيدي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما سيخوض أوتريخت الفائز على رودا 1-صفر، وألكمار الفائز على تونتي أنشخيده 2-1، وفيتيس أرنهيم الملحق الفاصل بصحبة فريق رابع من أجل تحديد هوية من سينال البطاقة الثانية إلى الأدوار التمهيدية للمسابقة القارية الثانية.

ويبدو هيرينفين، الفائز على فيليم تيلبورغ 1-0، الأقرب كونه يحتل المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط عن هيراكليس ألميلو الفائز على زفوله 2-1، وذلك لأن تونتي السابع محروم من المشاركة القارية منذ 2015 ولثلاثة أعوام بسبب مشاكله المادية.

ويبدو غو أهيد ايغلز في طريقه إلى الدرجة الثانية بعد خسارته أمام غرونينغن 2-3، لأنه يتخلف بفارق 5 نقاط عن المركزين السادس عشر والسابع عشر المؤهلين إلى الملحق الفاصل لتحديد هوية الهابط الثاني، واللذين يحتلهما سبارتا روتردام الخاسر أمام ادو دن هاغ صفر-1، ونيميغين الخاسر أمام أكسيلسيور صفر-1 أيضاً.