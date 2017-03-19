فينورد يتخطى عقبة هيرينفين بنجاح

حقق فريق فينورد فوزاً هاماً على مضيفه هيرينفين بهدفين مقابل هدف الأحد ضمن المرحلة 27 من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 19 من زمن اللقاء عن طريق رضا نجاد من ركلة جزاء، وانتفض فينورد في الشوط الثاني مسجلاً التعادل في الدقيقة 57 عن طريق نيكولاي يورغينسين قبل أن يتمكن توني ترينداد دي فيلهينا من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 71.

ورفع فينورد رصيده بذلك إلى 69 نقطة فيما تجمد رصيد هيرينفين عند 37 نقطة في المركز الثامن.

وكان فينورد أحرز لقب دوري الهولندي الممتاز 14 مرة آخرها موسم 1998/1999.