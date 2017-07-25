مدرب الزمالك يتهم مرتضى منصور بالتدخل في عمله

وأوضح في مؤتمر صحافي "منذ أن توليت المسؤولية، تواجهني مشاكل عديدة أهمها تدخل رئيس النادي ومن حوله في شؤون الفريق الفنية والادارية".

وأضاف إيناسيو الذي عين مدرباً للزمالك في 6 نيسان/ابريل الماضي، "علمت بإقالتي أكثر من مرة، ثم يتم نفي ذلك، وكل فترة يتم تغيير الجهاز المعاون لي واستبعاد لمدربين وتعيين مساعد لي لديه طموح أن يصبح مديراً فنيا للفريق" في إشارة إلى تعيين طارق يحيى مؤخراً مدرباً مساعداً بصلاحيات مدير فني.

وأشار إلى أنه "لا يخشى رئيس نادي الزمالك وأنه سيكمل معركته حتى النهاية" متهماً منصور ومن حوله بفرض لاعبين لا يرغب بهم ودفع آخرين على الرحيل وهم من أعمدة تشكيلته.

وذكر على سبيل المثال البرازيلي روديغو "الذي رفضته أكثر من مرة وأفاجأ أنه مع اللاعبين الآخرين"أو محمود عبد الرازق (شيكابالا) "الذي يريد منصور رحيله" وباسم مرسي وأيمن حفني "اللذين هما من أفضل اللاعبين في الملعب وخارجه واعتمد عليهما كثيراً".

في المقابل، أكد إيناسيو أنه طلب الاستغناء فقط عن إسلام جمال وأحمد جعفر.

وأضاف "أشعر بأن إدارة النادي ترغب في رحيلي إلا أنها تخشى مطالبتي بالشرط الجزائي. لن أستقيل إلا بعد حصولي على كامل مستحقاتي إضافة إلى الشرط الجزائي في عقدي وهو 120 ألف دولار أي ما يعادل راتب ثلاثة أشهر".

وتوجه إيناسيو بعد المؤتمر الصحافي إلى الاشراف على تدريبات الفريق على استاد الاسكندرية استعداداً لمباراة الاربعاء ضد العهد اللبناني ضمن البطولة العربية للأندية، بانتظار رد فعل رئيس النادي على تصريحاته النارية.