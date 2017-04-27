شحاتة يستقيل من تدريب بتروجيت

وتأتي استقالة شحاتة، المدرب الأسطوري لمنتخب مصر، من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وتولى "المعلم" قيادة الفريق بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير الماضي خلفاً لطلعت يوسف الذي رحل لتدريب أهلي طرابلس الليبي، إلا أن النتائج شهدت تراجعاً كبيراً خلال 10 مباريات خاضها الفريق البترولي بالدوري وكأس مصر، حيث خسر 4 لقاءات، تعادل في 3، وفاز في مباراتين فقط، ليحصد الفريق تحت قيادته 9 نقاط في الدوري، كما ودع كأس مصر من دور الـ32.

وكانت أول هزيمة لبتروجيت تحت قيادة شحاتة أمام مصر المقاصة في دور الـ32 بكأس مصر بثلاثية نظيفة، كما خسر مباراتين في الدوري أمام الأهلي بثنائية نظيفة والاتحاد السكندري بهدف.