نيس يخرج من مأزق سانت إتيان بانتصار ثمين

ودخل نيس إلى اللقاء وهو يبحث عن نسيان هزيمته في المرحلة السابقة أمام موناكو المتصدر بثلاثية نظيفة، ونجح في تحقيق مبتغاه وإن كان بصعوبة بفضل هدف سجله ويلان سيبريان في الدقيقة 7.

وهذا الفوز الثاني فقط لنيس في المراحل الست الأخيرة، فرفع المتصدر السابق رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان الثاني وحامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة الفائز الثلاثاء على ليل (2-1)، و3 نقاط عن موناكو المتصدر الذي تغلب الثلاثاء أيضاً على مونبلييه (2-1).

وفي المقابل، مني سانت إتيان بهزيمته الأولى في المراحل الست الأخيرة وتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وضمن نيس إلى حد كبير مشاركته في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا (لم يشارك في المسابقة منذ موسم 1959-1960 حين وصل إلى ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني)، كونه يتقدم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليون الرابع الذي عاد إلى سكة الانتصارات إثر هزيمتين على التوالي وثلاث في المراحل الخمس الأخيرة.

وحقق ليون الذي يملك مباراة مؤجلة، فوزاً كبيراً على ضيفه نانسي برباعية نظيفة تناوب عليها ماتيو فالبوينا (39) الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف له في الدوري الفرنسي بعدما رفع رصيده هذا الموسم إلى 6، ونبيل فقير (43) وألكسندر لاكازيت (54 من ركلة جزاء) والوافد الجديد الهولندي ممفيس ديباي (58) الذي افتتح سجله التهديفي مع الفريق منذ قدومه من مانشستر يونايتد الانكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي.

وبدروه عاد مرسيليا إلى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على ضيفه غانغان بهدفين نظيفين سجلهما بافيتمبي غوميس (26) وديميتري باييته من ركلة حرة مباشرة من 25 متراً ارتطمت بلودوفيك بلاس وعانقت الشباك (76).

وهو الهدف الأول لباييت منذ عودته إلى مرسيليا في فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 36 نقطة وارتقى إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف سانت إتيان وأمام بوردو، فيما تجمد رصيد غانغان عند 31 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع.

وابتعد ميتز نسبياً عن منطقة الخطر وعقد مهمة ضيفه ديجون بالفوز عليه بهدفين للسنغالي اسماعيلا سار (46) والمالي شيخ دياباتيه (66 من ركلة جزاء) مقابل هدف لسيدريك فارول (78) في مباراة أكملها الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد جوردان لوتي (60).

ورفع متز رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ديجون عند 24 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين فقط أمام لوريان متذيل الترتيب الذي تعادل مع ضيفه تولوز بهدف لسيلفان مارفو (60) مقابل هدف لأندي ديلور (24).

وتعادل الجريح الآخر أنجيه مع ضيفه رين صفر-صفر، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 32 لمنافسه صاحب المركز الثامن.

وتأجلت مباراة باستيا ونانت إلى موعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية.