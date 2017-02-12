نيس يخرج بالتعادل من أرض رين في الدوري الفرنسي

كان رين في طريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثماني الأخيرة (3 هزائم و5 تعادلات) عندما حسم الشوط الأول في صالحه بهدفين نظيفين سجلهما مورغان أمالفيتانو (7) والإيفواري جيوفاني سيو (21).

لكن نيس فرض أفضليته في الشوط الثاني وقلّص الفارق عبر اليوناني أناستاسيو دونيس في الدقيقة 59، قبل أن يدرك فالنتان إيسيريك التعادل في الدقيقة 81.

واستقر نيس في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن موناكو المتصدر ونقطتين عن باريس سان جيرمان الثاني حامل اللقب.

في المقابل، سقط رين في فخ التعادل للمباراة الخامسة على التوالي فواصل صيامه عن الانتصارات وتراجع إلى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

وعزز سانت إتيان موقعه في المركز الخامس بفوزه الكبير على ضيفه لوريان 4-صفر.

وسجل لويك بيران (18) وجوردان فيرتو (20) ورومان حموما (58) والبرتغالي جورج إينتيما (90+1) الأهداف.



ورفع سانت اتيان رصيده إلى 39 نقطة مقابل 22 نقطة للوريان صاحب المركز الأخير.

ويلعب لاحقاً، نانت مع مرسيليا.