موناكو ينفي توصّله إلى اتفاق مع ريال بشأن انتقال مبابي

ولكنه اعترف في مؤتمر صحفي لتقديم اللاعبين الجدد أن نادي الإمارة تلقّى "عروضاً هامةً جداً" لبيع نجمه الشاب.

ويأتي نفي موناكو بعد يوم من تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت فيه أن الناديين توصّلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال مبابي مقابل 180 مليون يورو.

وتابع فاسيلييف: "أقرأ في الإعلام الكثير من الأمور. أؤكد أننا لم نتوصل إلى اتفاق مع ريال أو أي ناد آخر. لكننا تلقينا عروضاً مهمةً جداً، فكل الأندية الكبيرة تريد التعاقد معه. إنه أهم لاعب واعد في كرة القدم الأوروبية".

وأضاف: "لم نغير أهدافنا، فنحن نتحدث عن تمديد عقد اللاعب، ولكن دائما بما يتناسب مع المصلحة الاقتصادية للنادي. آمل أن نصل إلى ذلك، إنه قرار مهم جدا خصوصا بالنسبة إلى كيليان. يجب أن نتخذ القرار الصحيح، في حال بقائه أو رحيله، يجب أن نمنحه الوقت وأن لا نستعجل الأمور".

وتحدّث فاسيلييف عن "ضغوط إعلامية كثيرة على اللاعب"، مضيفا "لا يزال شابا والأمر ليس سهلا بالنسبة له، ولكنه يدير الأمور جيدا وأنا أهنئه على ذلك. اليوم ليس هناك أي اتفاق، نريد مزيدا من الوقت لكي نبحث الأمر بهدوء مع اللاعب وعائلته".

وأكد أيضا ردا على سؤال أنه "لم يفتح الباب أمام رحيل اللاعب".

وكانت صحيفة ماركا أكدت أنه استنادا إلى مصادر مقربة من المفاوضات، من المتوقع أن ينضم مبابي إلى بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا "في الأيام القليلة المقبلة" بعقد لمدة 6 مواسم مقابل مبلغ يتراوح بين 150 و160 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت الأداء التي تتراوح بين 20 و30 مليون يورو.

لكن صحيفتي "لوباريزيان" و"نيس ماتان" الفرنسيتين سارعتا للإعلان أن موناكو بطل فرنسا نفى رسميا هذا الخبر.

وأصبح مبابي بعد الموسم المميز الذي قدمه مع موناكو إن كان محليا أو في دوري أبطال أوروبا، محط اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الذي باع مؤخرا مهاجمه ألفارو موراتا إلى تشيلسي الإنكليزي مقابل 80 مليون يورو.