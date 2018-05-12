موناكو ينتزع المركز الثاني من ليون

وانحصر الصراع على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري الأبطال بين ليون وموناكو ومرسيليا الذي سقط في فخ التعادل مع غانغان 3-3 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة.

ورفع موناكو رصيده في المركز الثاني إلى 77 نقطة مقابل 75 لليون و74 لمرسيليا.

يذكر أن صاحب المركز الثاني يتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال في حين يخوض صاحب المركز الثالث الدور التمهيدي.

على ملعب لويس الثاني، عانى فريق الإمارة طويلاً قبل أن يسجل له البرازيلي فابينيو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

أما ليون، فتخلف بهدف سجله ستيفان باهوكين (22)، لكنه رد بهدفين سجلهما نبيل فقير من ركلة جزاء (50) وحسام عوار (73)، بيد أنه تلقى هدفين متأخرين عبر نونو دا كوستا (88) وديميتري لينار (90).

في المقابل، خسر باريس سان جيرمان على ملعبه أمام رين بهدفين سجلهما بنجامين بوريغو (52 من ركلة جزاء) وأدريان هونو (71) ليضمن مشاركته في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وضمن ليل بقاءه في الدرجة الأولى بفوزه على ديجون 2-1.

وضمن نفس المرحلة فاز نيس على كان (4-1) ونانت على أنجيه (2-0) وبوردو على تولوز (4-2) وأميان على ميتز (2-0) في المقابل حسم التعادل (1-1) نتيجة مباراة مونبلييه وتروا.