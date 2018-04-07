موناكو يتخطى امتحان نانت ويحصّن وصافته

وبكّر نانت بالتسجيل عبر أدريان توماسون في الدقيقة 32، لكنّ فريق الإمارة ردّ بثنائية قبل نهاية الشوط الأول سجّلها قائده الدولي الكولومبي راداميل فالكاو (42) والبرتغالي روني لوبيش (45).

واستعاد موناكو نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان (صفر-3) في نهائي كأس الرابطة والتعادل مع رين في الدوري الأربعاء الماضي.

واستغل موناكو تعثر باريس سان جيرمان أمام مضيفه سانت إتيان 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة ليقلّص الفارق بينهما إلى 14 نقطة.

وتنتظر فريق الإمارة قمة نارية أمام الفريق الباريسي على ملعب بارك دي برانس الأحد المقبل. يذكر أنّ موناكو لم يخسر في مبارياته الـ 17 الأخيرة في الدوري (12 فوزاً و5 تعادلات).

وابتعد موناكو بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الثالث والذي يستضيف مونبلييه غداً الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، تضاءلت حظوظ نانت في المنافسة على بطاقة أوروبية بعدما تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثامن.

ويلعب لاحقاً أميان مع كان، وأنجيه مع ستراسبورغ، وبوردو مع ليل، وغانغان مع تروا، وتولوز مع ديجون.

وتختتم المرحلة غداً الأحد بلقاءات نيس مع رين، وماتز مع ليون، ومرسيليا مع مونبلييه.