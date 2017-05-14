موناكو أمّن اللقب نظرياً رغم فوز باريس سان جيرمان الكاسح

ضمن موناكو نظريا لقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الاولى منذ عام 2000 والثامنة في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه ليل 4-صفر الاحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعزز موناكو موقعه في الصدارة برصيد 89 نقطة بفارق 3 نقاط امام مطارده المباشر حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة باريس سان جرمان الذي سحق مضيفه سانت اتيان بخماسية نظيفة.

ويملك موناكو مباراة مؤجلة امام سانت اتيان سيخوضها الاربعاء المقبل ويكفيه التعادل لضمان اللقب رسميا، قبل ان يحل ضيفا على رين في المرحلة الاخيرة السبت المقبل، علما بان خسارة المباراتين الاخيرتين لن تحرمه اللقب لانه يتفوق بفارق كبير من الاهداف عن فريق العاصمة (+73 مقابل +56).

على ملعب "لويس الثاني" في الامارة، حسم موناكو نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين عبر الدولي الكولومبي رداميل فالكاو في الدقيقة السادسة والبرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 45.

والهدف الذي سجله سيلفا هو المئة لموناكو في الدوري هذا الموسم.

وعزز فالكاو تقدم موناكو بهدف ثالث في الشوط الثاني (69) رافعا رصيده الى 21 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين، قبل ان يسجل البارغوياني جونيور الونسو الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89.

وهو الفوز العاشر على التوالي والـ28 هذا الموسم لموناكو وخطا به خطوة كبيرة نحو انقاذ موسمه الرائع في مختلف المسابقات.

وفي الثانية على ملعب "جوفروا غيشار" وامام 27 الف متفرج، حذا المهاجم الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني حذو فالكاو وسجل ثنائية لفريق العاصمة في الدقيقتين 2 و72 وقاده الى الفوز على سانت اتيان 5-صفر ايضا.

وعزز كافاني موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 35 هدفا.

سقوط أول لنيس في ملعبه

وسجل الدولي البرازيلي لوكاس مورا الهدفين الثاني والرابع للفريق الباريسي في الدقيقتين 38 و78، قبل ان يختم الدولي الالماني يوليان دراكسلر المهرجان (90).

ومني نيس الثالث والذي ضمن الملحق المؤهل الى مسابقة دوري الأبطال، بخسارته الاولى على ارضه هذا الموسم عندما سقط امام ضيفه انجيه صفر-2 على ملعب "اليانز ريفييرا" وامام نحو 22 الف متفرج.

وسجل السنغالي شيخ ندوي (35) والكاميروني توكو ايكامبي (90+3) الهدفين.

وحجز ليون البطاقة الاولى المؤهلة الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بعدما ضمن انهاء الموسم في المركز الرابع بفوزه على مضيفه مونبلييه بثلاثة اهداف لنبيل فقير (17) والكسندر لاكازيت (22 و90+5) مقابل هدف للبنيني ستيف مونيي (35).

ورفع ليون الذي خرج من دور الاربعة لمسابقة الدوري الاوروبي الخميس الماضي على يد اياكس اسمتردام الهولندي، رصيده الى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 39 نقطة.

وفشل بوردو في استعادة المركز الخامس من ضيفه مرسيليا بتعادله معه 1-1.

وبكر بوردو بالتسجيل عبر مهاجمه الاوروغوياني دييغو رولان في الدقيقة الثانية، لكن مرسيليا ادرك التعادل عبر بافيتيمبي غوميس في الدقيقة 60.

وكان مرسيليا انتزع المركز الخامس من بوردو في المرحلة الماضية اثر فوزه على نيس 2-1 وتعثر منافسه امام مضيفه سانت اتيان.

ورفع بوردو رصيده الى 58 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مرسيليا.

يذكر ان صاحبي المركزين الخامس والسادس يضمنان المشاركة في مسابقة الدوري الاوروبي الموسم المقبل.

ويلعب بوردو مع مضيفه لوريان في المرحلة الاخيرة السبت المقبل، فيما يلعب مرسيليا مع ضيفه باستيا في اليوم ذاته.

نانسي أول الهابطين

وبات نانسي اول الهابطين الى الدرجة الثانية بخسارته امام مضيفه ديجون صفر-2 سجلهما فريديريك ساماريتانو (51) ولوا ديوني (76).

وتجمد رصيد نانسي عند 32 نقطة وتراجع الى المركز الاخير، فيما انعش ديجون اماله في البقاء بعدما ارتقى الى المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة، مستفيدا من خسارة لوريان امام مضيفه باستيا بهدفين نظيفين سجلهما انزو كريفيلي (74) وغايل دانيتش (86).

وتراجع لوريان الى المركز الثامن عشر بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة بفارق نقطة واحدة امام باستيا الذي انعش بدوره اماله بتخلصه من المركز الاخير وارتقائه الى المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وعمق رين جراح مضيفه كاين بالفوز عليه بهدف وحيد سجله العاجي جيوفاني سو في الدقيقة 68.

وتراجع كاين الى المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة.

وفي مباراتين هامشيتين تعادل متز مع تولوز بهدف لسار (66) مقابل هدف لبرايثوايت (9)، وفاز نانت على غانغان باربعة اهداف لتوماسون (17) وسالا (51 و78) وناكولما (69).