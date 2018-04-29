مرسيليا يفشل في اللحاق بليون

واستهل مرسيليا المباراة بأفضل طريقة ممكنة حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عبر مهاجم فلوران توفان من ركلة جزاء، لكن أنجيه نجح في ادراك التعادل في الدقيقة 79 برأسية لقائده الإيفواري إسماعيل تراوريه.

وخلافاً لشريكه السابق ليون الذي استغل تعثر موناكو حامل اللقب أمام أميان صفر-صفر السبت وانتزع منه المركز الثاني، عجز مرسيليا عن العودة بالنقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة على الوصافة.

وتراجع مرسيليا الذي يستعد لمواجهة مضيفه سالزبورغ النمسوي الخميس المقبل في إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2-صفر ذهاباً في مرسيليا)، إلى المركز الرابع برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن ليون الثالث ونقطة واحدة عن موناكو الثالث.

وفي مباراة ثانية، حول رين تخلفه إلى فوز على ضيفه تولوز 2-1، وانتزع المركز السادس من نيس.

وسجل مدافع رين جوريس غنانيون (17 خطأ في مرمى فريقه) أولا للضيوف، وعادل جيمس ادوار ليا-سيليكي لرين إثر تمريرة من التونسي وهبي الخزري (39).

وفي مستهل الشوط الثاني، قاد ليا-سيليكي هجمة مرتدة سريعة، ومرر كرة داخل المنطقة إلى بنجامان بوريغو الذي تابعها بيسراه في الشباك مانحاً التقدم ومحققاً الفوز لرين (47).

وتلقى ليا-سيليكي الانذار الثاني في الدقيقة 70 وطرد، لكن تولوز لم يحسن استغلال الواقع الجديد الناجم عن النقص العددي في صفوف المضيف.

ورفع رين رصيده إلى 51 نقطة وتقدم بفارق الأهداف على نيس الذي تعادل السبت مع مضيفه ستراسبورغ (1-1)، وعاد على بعد نقطة من سانت إتيان (تغلب السبت على نانت 2-صفر)، صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وعمق رين جراح تولوز السابع عشر الذي وقف رصيده عند 34 نقطة بفارق نقطتين أمام ليل صاحب المركز الثامن عشر الذي يكون صاحبه في نهاية الموسم الفريق الثالث الهابط إلى الدرجة الثانية.