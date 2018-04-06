مبابي يساهم بالتصدي لركلة جزاء خلال مباراة سانت اتيان وباريس سان جبرمان



ساهم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان على نحو مباشر في إنقاذ فريقه من هدف شبه محقق من ركلة جزاء في المباراة أمام سانت إتيان اليوم الجمعة ضمن الدوري الفرنسي.

ففي الدقيقة 31 منح حكم مباراة سانت إتيان وباريس سان جيرمان الفريق المضيف الأخضر ركلة جزاء انبرى لتنفيذها صاحب هدف التقدم في اللقاء ريمي كابييا.

وفيما كان اللاعب الفرنسي يتهيأ للتسديد رصدت الكاميرا مبابي يوجه زميله الحارس الفونس اريولا إلى الناحية التي سيسدد إليها لاعب سانت إتيان.

وبالفعل اتجه اريولا إلى الناحية عينها، على يمينه، ونجح بالتصدي بامتياز مانعاً المضيف من مضاعفة الأرقام.