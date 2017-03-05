مبابي.. أفضل من هنري وبنزيمة وتريزيغيه!

كيليان مبابي صاحب 18 عاماً، ينحدر من أصول كاميرونية، هو من عائلة رياضية بامتياز إذ أن والده ويلفريد يشتغل مدرباً في فريق بوندي الفرنسي وأمه كانت لاعبة كرة يد.

مبابي الذي يقدم أداءاً رائعاً تحت قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المشرف على فريق موناكو، قدمته الأرقام كأفضل مهاجم لعب للفريق الأول وهو بعمر 18 عاماً و73 يوماً.

ففي سنه تماماً، لعب تيري هنري 18 مباراة وسجل 5 أهداف فيماً خاض كريم بنزيمة في ذلك الوقت 17 مباراة مسجلاً 3 أهداف أما أنطوني مارسيال المنتقل بصفقة كبيرة إلي مانشستر يونايتد فقد لعب 14 مباراة مدونا فيها هدفين وفشل ديفيد تريزيغه في زيارة الشباك بعد خوضه لـ5 مباريات.

أما كيليان فقد خاض في هذه السن 42 مباراة مسجلاً فيها 14 هدفاً.

وأكد اللاعب الفرنسي السابق، دومنيك روشتو، بأن مبابي سيكون مطمع الأندية الأوروبية الكبرى وقد لا يتمكن موناكو من الحفاظ عليه لأن اللاعب اليافع يمتلك مخزوناً كروياً هائلاً.



