وذكر النادي في بيانه أنّ الحارس الفرنسي واللاعب بونا سار تعرضا للإصابة في المباراة الماضية ضد نيم في الدوري الفرنسي، وكان مانداندا قد تعرض للإصابة عقب الهدف الثاني لأصحاب الضيافة ليتم تعويضه بيوهان بـيلي.



وسيفتقد مارسيليا خدمات مانداندا في مباراته المقبلة ضد رين، ومن المرجح أيضاً أن يغيب عن الاختبار الصعب لفريقه في الدوري ضد موناكو، وأن يغيب كذلك عن صفوف المنتخب الفرنسي عندما يبدأ بطل العالم مشواره في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.