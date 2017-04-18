ماتويدي يمنح باريس فوزاً متأخراً

أبقى لاعب الوسط الدولي بليز ماتويدي على آمال فريقه باريس سان جيرمان في الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم في المواسم الأربعة الاخيرة بتسجيله هدف الفوز الصعب على مضيفه متز 3-2 الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين.

وكان الفريق الباريسي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الاول لكل من الدولي الاوروغوياني إدينسون كافاني (33) وماتويدي (36)، بيد ان اصحاب الارض انتفضوا في الثاني وردوا بهدفين عبر البديلين يان جوفر (78) والمالي شيخ دياباتيه (88)، قبل ان يخطف ماتويدي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة قبل الأخيرة من الوقت الإضافي.

وهو الفوز السابع على التوالي والرابع والعشرون هذا الموسم لسان جرمان الذي رفع رصيده الى 77 نقطة بفارق الاهداف والمواجهات المباشرة خلف موناكو الذي يملك مباراة مؤجلة أمام ضيفه سانت اتيان من المرحلة ذاتها لم يتم تحديد موعدها بعد بسبب التزام فريق الامارة بمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يخوض إياب ربع النهائي الأربعاء أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني (3-2 ذهاباً).

وتجمد رصيد متز عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما مني بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم، والثالثة في المباريات الاربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.