وسجل الهدفين الهولندي ممفيس ديباي (39) والبوركيني برتران تراوري (68).

وهو الفوز السابع على التوالي لليون فرفع رصيده إلى 72 نقطة، بفارق 18 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتوج باللقب، وبات يتقدم بنقطة على موناكو الذي تراجع الى المركز الثالث بعد تعادله مع ضيفه اميان من دون أهداف.

في المقابل، تجمد رصيد نانت العاشر عند 46 نقطة، فتقلصت فرصه في إمكانية التأهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.

ويتقدم ليون بثلاث نقاط على مرسيليا الرابع الذي يحل ضيفاً على انجيه الأحد أيضاً.

ويشارك الأول والثاني في بطولة فرنسا في دوري ابطال اوروبا مباشرة، وبعد أن ضمن سان جيرمان البطاقة الأولى، يتنافس ليون وموناكو ومرسيليا على البطاقة المباشرة الثانية. ويخوض الثالث الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية.

وفاز بوردو على ديجون بثلاثة أهداف ليونس سانخاري (25) والغيني فرانسوا كامانو (72) من ركلة جزاء وفالنتان روزييه (80) خطأ في مرمى فريقه، مقابل هدف للتونسي نعيم السليتي (54) من ركلة جزاء.

كما فاز ليل على متز بثلاثة أهداف للبرازيلي لويس اراوجو (13) والإيفواري نيكولاس بيبي (45) والمالي ايف بيسوما (77) مقابل هدف لنولان رو (49)، وتروا على كان بثلاثة اهداف لريمي فيركوتر (7) خطأ في مرمى فريقه وبنجامان نيفيه (27) والكوري الجنوبي هيون-جون سوك (84) مقابل هدف للكرواتي ايفان سانتيني (4).

وتعادل ستراسبورغ مع نيس بهدف للجزائري ادريس سعدي (21) مقابل هدف للإيطالي ماريو بالوتيلي (59) من ركلة جزاء.

ويلعب الأحد أيضا رين مع تولوز وسان جيرمان مع غانغان.

