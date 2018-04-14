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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

ليون يعزز موقعه في المركز الثالث

من قبل
3:51 دقيقة

انفرد ليون بالمركز الثالث مؤقتاً بفوزه السهل على ضيفه اميان 3-صفر، السبت في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ورمى الكرة في ملعب مرسيليا الرابع.

 

وحقق ليون فوزه الخامس تواليا رافعا رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مرسيليا الذي يحل على تروا وصيف القاع الأحد.

وعاد إلى تشكيلة ليون نجمه ولاعب وسطه الدولي نبيل فقير وشارك في آخر ربع ساعة، بعد إبلاله من إصابة في ركبته أبعدته منذ نهاية شباط/فبراير الماضي.

وسجل للفائز الدومينيكاني ماريانو دياز (30) والهولندي المتألق راهنا ممفيس ديباي (83) والبوركينابي برتران تراوري (85).

وسجل ديباي 5 أهداف وحقق 5 تمريرات حاسمة من أصل آخر 11 هدفا لليون.

كما أن ليون اقترب بفارق أربع نقاط عن موناكو الثاني الذي يواجه باريس سان جيرمان المتصدر بفارق شاسع (14 نقطة) وقد يحرز اللقب الأحد.
 

أولمبيك ليون الدوري الفرنسي لكرة القدم ممفيس ديباي