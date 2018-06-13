لا عقوبات أوروبية على باريس سان جيرمان

تفادى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء، فرض أي عقوبات بحقه من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة على خلفية ادعاءات بخرقه قواعد اللعب المالي النظيف إثر نشاطه الهائل في سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي.

وأبرم النادي الباريسي، تعاقدين ضخمين في صيف 2017: التعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وضم الشاب كيليان مبابي من موناكو (إعارة لموسم واحد يليه التعاقد بشكل نهائي)، في صفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليون يورو.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن خرق النادي لقواعد اللعب المالي النظيف على خلفية هاتين الصفقتين، قبل أن يصدر الأربعاء قراره بأن النادي لم يخالف القواعد المالية في أعوام 2015، 2016، و2017.

وحذر الاتحاد من أن التزام النادي بهذه القواعد في 2018 سيكون محط "فحص دقيق".