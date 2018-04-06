كافاني يهدر كرة لا تصدق في مباراة سانت اتيان وباريس سان جيرمان

خلال مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان في الدوري الفرنسي اليوم الجمعة أهدر ادينسون كافاني فرصة لا تصدق في الوقت الذي كان فريقه متأخرا 0-1 ويسعى للتعادل.

ففي الدقيقة 76 انفرد الثنائي انخل دي ماريا المستحوذ على الكرة وكافاني، فمرر الأرجنتيني لزميله الذي كان المرمى مشرع امامه من دون حارس مرمى حيث بدا للجميع أن فريق أوناي ايمري سيعدل لا محالة.

إلا أن المفاجأة ان كافاني سدد بيمناه كرة خارج الخشبات المشرعة في إهدار نادر الحصول مع النجم الاوروغواياني ونادر الحصول عموماً في المستويات الاحترافية العالية في ملاعب كرة القدم.