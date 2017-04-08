فالكاو يقود موناكو لفوز مهم في أرض أنجيه

ويدين موناكو بفوزه إلى هدافه الدولي الكولومبي رداميل فالكاو غارسيا العائد للتو من الإصابة والذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 61.

وعزز موناكو موقعه في الصدارة برصيد 74 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد سانت إتيان، وابتعد بفارق 4 نقاط أمام مطارده المباشر جاره الجنوبي نيس الذي كان انتزع المركز الثاني مؤقتاً من باريس سان جيرمان بفوزه على مضيفه ليل 2-1 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويلعب باريس سان جيرمان الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة، غدا ًالأحد مع ضيفه غانغان في ختام المرحلة.

ويقدم موناكو بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم موسماً رائعاً فهو بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء المقبل في دورتموند ذهاباً و19 نيسان/أبريل الحالي في الإمارة إياباً، وبلغ دور الأربعة لمسابقة كأس فرنسا حيث سيلاقي مضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب في 26 الحالي، علمًا بأنه خسر أمام الأخير نهائي مسابقة كأس الرابطة السبت الماضي 1-4 في ليون.

أما أنجيه فمني بخسارته الثانية على التوالي والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.