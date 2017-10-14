سان جيرمان يهزم ديجون في الرمق الأخير ويبتعد بالصدارة

بعد شوط أول متوسط المستوى لفريق العاصمة، افتتح مونييه التسجيل قبل ثلث ساعة على نهاية المباراة، ثم حرم ديجون نقطة التعادل بهدف ثان في الرمق الأخير، ليترجم أفضلية فريقه على الشوط الثاني.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 25 نقطة من أصل 27 ممكنة، مقابل 19 لموناكو حامل اللقب الذي خسر الجمعة في الدقيقة الأخيرة أمام مضيفه ليون 3-2.

وخاض الفريق الباريسي مباراته متسلحا بفوز كبير على بوردو القوي 6-2 في المرحلة السابقة.

لكن تشكيلة المدرب الإسباني اوناي ايمري غاب عنها هدافه الأوروغوياني ادينسون كافاني والايطاليان تياغو موتا وماركو فيراتي والمدافعان البرازيلي تياغو سيلفا ولايفين كورزاوا.

ولعب في الوسط، الألماني يوليان دراكسلر إلى جانب ادريان رابيو والبرازيلي داني الفيش، فيما حل الأرجنتيني انخل دي ماريا في الهجوم إلى جانب البرازيلي نيمار واليافع كيليان مبابي.

وكاد الفيش يفتتح التسجيل في الشوط الأول من ضربة حرة من 30 مترا ارتدت من زاوية العارضة (45).

وفي الثاني، تألق الحارس باتيستي رينيه أمام مبابي (61 و64 و68)، وصدت عارضته كرة ماركينيوس (62).

لكن الدولي المتألق مونييه افتتح التسجيل لسان جيرمان بكرة أرضية بعد تسديدة من نيمار أبعدها الحارس على مرحلة أولى (70).

وبعد ارتباك من القائد ماركينيوس، سدد بنجامان جانو كرة طائرة رائعة من 35 مترا باغتت الحارس الفونس اريولا وانفجرت في شباكه (87).

وفي وقت كانت المباراة تتجه إلى التعادل، سجل مونييه هدفه الثاني بنفس طريقة الأول بعد استلامه عرضية هذه المرة من مبابي، فسدد أرضية ارتدت من الدفاع إلى الشباك (90+2).